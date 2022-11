André Ayew, uma das principais figuras do Gana, que será adversário de Portugal, Coreia do Sul e Uruguai no Mundial 2022, considera que o Grupo H é equilibrado, mas atribui favoritismo à seleção portuguesa, destacando Cristiano Ronaldo.

«Portugal está entre os favoritos e destaca-se pela sua qualidade. Sem falar que tem um dos melhores jogadores do mundo, Cristiano Ronaldo. Promete ser uma ocasião importante e temos de a viver de acordo com o que as pessoas esperam. Vamos lutar e dar tudo em campo. A Coreia do Sul também tem uma equipa muito forte e sólida, que se conhece bem. É um grupo muito difícil. Acho que as equipas estão mais ou menos equilibradas, tirando Portugal, que é favorito», disse o avançado do Al-Sadd numa entrevista ao site da FIFA.

Frente aos uruguaios, Ayew garante que o Gana não vai em busca de vingar a eliminação dos quartos de final do Mundial 2010.

«Futebol não é vingança. Queremos simplesmente vencer e deixar o nosso país orgulhoso. Será o nosso último jogo na fase de grupos, espero que qualquer resultado que conseguirmos seja suficiente para passar para a próxima fase», rematou.

André Ayew, de 32 anos, soma 109 internacionalizações e 23 golos pelo seu país.