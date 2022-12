Ao. Com duas letrinhas apenas se escreve a palavra escândalo no Campeonato do Mundo de 2022. Ao, Ao Tanaka, foi o autor do golo da reviravolta do Japão frente à Espanha (2-1), resultado que permitiu o apuramento da seleção nipónica para os oitavos de final, no primeiro lugar do Grupo E, mandando a Alemanha para casa.

Por ironia do destino, foi um jogador do campeonato germânico - da Bundesliga 2, aliás - a anunciar o fim da linha para a seleção alemã, de nada valendo o triunfo frente à Costa Rica por 4-2.

Aos 24 anos, Ao Tanaka atinge o patamar de reconhecimento internacional, consolidando uma dimensão que foi conquistando desde o verão de 2021, período em o médio virtuoso saiu para o Fortuna Dusseldorf por empréstimo do Kawasaki Frontale. Em abril de 2022, o clube alemão avançou para a compra do passe do jogador.

Natural de Kawasaki, Ao Tanaka ganhou tudo o que havia para ganhar no seu país (três campeonatos e duas Taças, por exemplo) e chegou à seleção principal em dezembro de 2019.

Médio abençoado com inteligência e visão, o camisola 17 foi um jogador-chave para o Japão na fase de qualificação. Na fase final, foi titular nos triunfos frente a Alemanha e Espanha. Na derrota contra a Costa Rica...não jogou.

Uma curiosidade da seleção japonesa é que, virtualmente, todos os jogadores têm irmãos (e mais velhos). No Japão até é perfeitamente comum que uma família japonesa tenha apenas um filho, mas é extremamente raro que um filho único jogue futebol pelo país. Tanaka é uma exceção.

Este texto foi baseado no perfil de Ao Tanaka que pode ler no dossiê dedicado à seleção do Japão, um dos vários conteúdos publicados no âmbito da Guardian Experts’ Network, a rede de meios de comunicação que tem o Maisfutebol como representante português, para partilha de informação relativa ao Mundial 2022.