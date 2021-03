Habitual titular do Mainz, equipa da Bundesliga, Leandro Barreiro é uma das principais figuras do Luxemburgo e falou aos jornalistas na antevisão ao jogo desta terça-feira com Portugal, referente à fase de apuramento para o Campeonato do Mundo de 2022, no Qatar.

O médio de 21 anos acredita que a equipa das quinas vai apresentar-se em campo disposto a descarregar as frustrações do empate do jogo recente com a Sérvia, num jogo em que a equipa de arbitragem não validou um golo que daria a vitória à equipa das quinas. «Acho que sim. Não conseguiram os três pontos e isso foi uma frustração. Acho que vão mostrar-se agressivos nos duelos e também fazer uma certa pressão sobre os árbitros nas faltas que terão», afirmou.

O Luxemburgo vem de um triunfo surpreendente fora de casa diante da Irlanda. Será possível repetir a proeza agora diante de Portugal? Para Leandro, os comandados de Fernando Santos têm mais e melhores argumentos do que os irlandeses, mas prometeu ir à luta. «O jogo de sábado foi completamente diferente deste. Conseguimos ganhar, foi merecido, mas amanhã [terça-feira] será um jogo diferente contra uma equipa com melhores qualidades. Teremos de ser disciplinados do primeiro ao último minuto. Vamos fazer o nosso melhor para fazer um bom jogo e veremos o que acontece no fim», apontou.

Fluente na língua de Camões, Leandro Barreiro tem raízes angolanas e portuguesas e explicou por que razão optou por representar o Luxemburgo. «Nasci no Luxemburgo. Tenho origens de Angola e de Portugal. Escolhi jogar pelo Luxemburgo porque vivi e estudei aqui até aos 16 anos. O país deu-me tudo: a possibilidade de jogar futebol e fui para a escola aqui. Sempre me senti bem aqui e é uma forma de dizer obrigado ao país. Por isso escolhi jogar pelo Luxemburgo. Mas não quer dizer que seja mais luxemburguês do que português», concluiu.