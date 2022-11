Salman bin Adulaziz Al Saud, Rei da Arábia Saudita, decretou que esta quarta-feira será feriado no país, após o histórico triunfo sobre a Argentina, por 2-1, na primeira jornada do Grupo C do Mundial 2022.

O rei aprovou a sugestão do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, que abrange todos os trabalhadores, quer do setor público, quer do setor privado, além dos estudantes, informou a Agência de Imprensa Saudita.

Note-se que a Arábia Saudita impôs a primeira derrota aos argentinos ao fim de mais de três anos e 36 jogos. Lionel Messi deu vantagem à Argentina, logo aos 10 minutos, de penálti mas os sauditas deram a volta no início da segunda parte. Saleh Al Shehri empatou aos 48 minutos e Salem Al Dwasari completou a reviravolta, com um golo aos 53.