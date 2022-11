Quando a loucura toma conta do ser humano, é difícil de a controlar. Foi isso mesmo que aconteceu com alguns adeptos que ficaram em êxtase com a vitória histórica da Arábia Saudita diante da Argentina (2-1), esta terça-feira, no Mundial 2022.

Os sauditas foram para o intervalo a perder, mas Saleh Al Shehri e Salem Al Dwasari protagonizaram a reviravolta. Ora, aquando do segundo golo, um grupo de adeptos que se juntou para assistir ao jogo celebrou aos pulos e um deles, que estava «colado» no ecrã, protagonizou até um momento caricato. Dirigiu-se à porta da casa, arrancou-a e até a levou ao exterior. Depois de a deixar cair, voltou para dentro e abraçou-se aos compatriotas.

Um deles, num canto, não exibiu um ar de muita satisfação. Os prejuízos poderão não sair baratos!

Recorde-se que as celebrações dos sauditas vão prolongar-se até amanhã, já que foi decretado feriado nacional no país.

O momento em que um adepto saudita arranca a porta de casa: