O Argentina-México foi o jogo com mais público em jogos de Mundiais desde a final de 1994, nos Estados Unidos.

Segundo a FIFA, 88.866 espetadores estiveram no Estádio Lusail, palco que vai acolher também a final da competição.

A 17 de julho de 1994, 94.194 estiveram no Rose Bowl, em Los Angeles, a assistir à vitória do Brasil sobre a Itália no desempate por grandes penalidades.

Ainda segundo a FIFA, o encontro com mais adeptos nas bancadas em Mundiais aconteceu em 1950: a final entre Brasil e Uruguai, no Maracanã, teve 173.850 espetadores (números oficiais), embora relatos da época indiquem que mais de 200 mil pessoas viram ao vivo a derrota do anfitrião Brasil por 2-1.