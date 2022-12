O treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti, analisou a vitória da Argentina no Mundial 2022 e deixou elogios a Messi, claro, mas também a Enzo Fernández e Julian Alvárez.



«Mundial? Foi muito bonito e acabou com uma final incrível. A Argentina mereceu ganhar, teve convicção e agarrou-se a um Messi fantástico. A Argentina ganhou porque tem bons jogadores, entre eles o melhor jogador, e porque se apoiou na qualidade de jovens como Alvárez e Enzo Fernández. Mostrou também uma boa organização defensiva», referiu, aos microfones da rádio «Anch’io Sport».



O italiano foi ainda questionado sobre a rivalidade entre «La Pulga» e Cristiano Ronaldo e aproveitou para abordar o futuro do português.



«Esse duelo deu motivação a ambos. Nestes anos, foram as principais figuras do futebol mundial, jogaram de forma genial e marcaram muitos golos. O Messi encerra a carreira com o Mundial, o Ronaldo fecha de maneira distinta, mas foi extraordinária de qualquer forma, sobretudo em Madrid. Ficará para sempre no coração dos adeptos. Não sei qual será o futuro de Ronaldo, ainda tem vontade de competir ao mais alto nível e não acredito que o futebol arábe seja o ideal para ele», disse.



Por último, Ancelotti descartou, para já, a hipótese de assumir o comando do Brasil. «Não sei o que me aguarda o futuro, vivo o dia a dia. Neste momento, estou muito bem em Madrid e temos muitos objetivos para esta época. Haverá tempo para pensar no meu futuro, mas tenho contrato até 30 de junho de 2024. E se o Real não me dispensar até esse dia, não irei sair», assegurou.