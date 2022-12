A Argentina sagrou-se campeã do Mundo este domingo, ao vencer a França, nos penáltis (4-2), no Qatar, após uma igualdade a três bolas no final do prolongamento.

No estádio Lusail, Lionel Messi (23m) e Angel Dí Maria (36m) colocaram a Argentina a vencer, mas Kylian Mbappé bisou aos 80 e 81 minutos, forçando o prolongamento. Messi também anotou um bis, aos 109, mas Mbappé completou o hat trick aos 118, forçando os penáltis.

Este é o terceiro título mundial da Argentina, depois das conquistas de 1978 e 1986.

Argentina-França, 3-3 (4-2, a.p.): filme e ficha do jogo