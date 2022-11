Enzo Fernández tornou-se nesta quarta-feira o mais jovem jogador a ser titular pela Argentina num Mundial, desde Lionel Messi.

O médio do Benfica entrou no onze de Scaloni frente à Polónia, no jogo que deu o apuramento para os oitavos de final e ainda fez uma assistência, no dia em que foi protagonista de um feito de registo.

Com 21 anos e 317 dias, Enzo torna-se no mais novo, a seguir a Messi que se estreou a titular frente à Holanda, em 2006, com 18 anos e 362 dias.