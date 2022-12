Durante as celebrações da seleção da Argentina em Buenos Aires, Papu Gómez protagonizou um momento que está a ser muito comentado.

O jogador da albiceleste foi visto a atirar um molho de notas para a multidão em êxtase. O momento esteve longe de gerar consenso nas redes sociais: houve quem tivesse visto no comportamento do avançado do Sevilha um ato de generosidade, mas houve também quem falasse em falta de respeito para com o povo de um país que atravessa uma grave crise financeira, com pobreza crescente e uma taxa de inflação anual acima dos 80 por cento.

No entanto, há quem tenha chamado a atenção para o arremesso de um molho de notas que fez o percurso inverno: ou seja, viajou desde a multidão até ao topo do autocarro panorâmico onde estava os jogadores da Argentina, o que, a confirmar-se, pode sugerir que aquele dinheiro não pertencia ao jogador da albiceleste.