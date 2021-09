Depois de ter acusado quatro jogadores argentinos de terem mentido, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária comunicou às autoridades de saúde de São Paulo para determinarem quarentena a quatro jogadores da Argentina: Emiliano Martínez, Buendia, Lo Cleso e Cristian Romero, todos jogadores que jogam na Premier League.



Segundo as regras das autoridades brasileiras, viajantes que tenham estado na Grã-Bretanha, Irlanda do Norte, África do Sul ou Índia nos últimos 14 dias têm de cumprir quarentena à entrada no Brasil, mas a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Brasil) disse que os quatro jogadores em causa não informaram que tinham estado em Inglaterra.



«A Anvisa considera a situação de grave risco para a saúde pública e aconselhou as autoridades sanitárias locais a determinarem quarentena para os jogadores que estão, por isso, impedidos de participar em qualquer atividade e devem ser impedidos de permanecer em território brasileiro», lê-se no site.

O jornal argentino «Olé» relata que a Polícia Federal foi à unidade hoteleira onde a Argentina está instalada para impedir que os quatro jogadores seguissem para o estádio do Corinthians, local onde vai defrontar o Brasil.



Porém, de acordo com a mesma fonte, a CONMEBOL intercedeu junto da CBF, alegando o acordo selado entre os dez países da América do Sul para levar a cabo os jogos da fase de apuramento para o Mundial 2022. O Olé escreve ainda que o aviso do organismo que rege o futebol sul-americano foi claro: se o quarteto for impedido de jogar, o Brasil perde o jogo.



O Brasil-Argentina joga-se, este domingo, às 20h00.