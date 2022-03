Lionel Scaloni tem por hábito convocar jovens talentos que atuem no estrangeiro para os trabalhos da seleção principal da Argentina.



Com o apuramento para o Mundial 2022 já confirmado, o selecionador argentino decidiu chamar Franco Carboni (Inter de Milão), Luka Romero (Lazio), Matías Soulé (Juventus), Valentín Carboni (Inter de Milão), Alejandro Garmacho (Man. United), Tiago Geralnik (Villarreal) e Nicolás Paz (Real Madrid) para a preparação para os jogos contra Venezuela e Equador. Foi, precisamente, este último que não resistiu em tirar uma fotografia com Lionel Messi e partilhá-la nas redes sociais.



«Viviendo um sonho», escreveu o médio dos merengues nas redes sociais com a fotografia junto a «La Pulga».



Refira-se que Nicolás Paz, filho do ex-jogador de Argentino Juniors e Independiente, entre outros, Pablo Paz, tem 17 anos e alinha na equipa B do Real Madrid. Ele e os restantes seis jovens talentos vivem, por estes dias, um sonho.



Na classificação, a Argentina é segunda classificada com 35 pontos, a quatro do líder Brasil: ambos já estão apurados para a fase final no Qatar. Seguem-se o Equador, com 25 pontos, bem como o Uruguai, com 22 pontos, nas posições de apuramento direto.