45 vezes internacional argentino, duas finais da Copa América perdida e uma eliminação nos quartos de final do Mundial de 2006, na Alemanha. Lucho González contou as memórias que tem do Campeonato do Mundo de 1986, o Mundial de Maradona no fundo e pediu ajuda divina para a seleção da Argentina ganhar a prova no Qatar.



«Mundial de 1986? Era muito novo, mas lembro-me do meu pai, que era uruguaio, bater com a mão na mesa a festejar um golo do Maradona contra a Inglaterra. Ele foi extraordinário. O Mundial é uma prova única, com toda a emoção e todo o entusiasmo que gera. Há cinco ou seis candidatos a vencer, mas sabemos que há sempre surpresas. Sou argentino, vivo no Brasil e tenho carinho por outros países… (risos) Deus queira que Maradona nos ajude desde lá de cima, do céu, e que este seja o Mundial da Argentina», antecipou, durante a participação por videoconferência no «Thinking Football Summit».



Esteve evento, organizado pela Liga Portugal, decorre no Pavilhão Rosa Mota, no Porto, até ao próximo domingo.



A Argentina arranca a participação no Campeonato do Mundo do Qatar na próxima terça-feira contra a Arábia Saudita. Durante a fase de grupos, o campeão da América do Sul vai ainda defrontar o México e a Polónia.