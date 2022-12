Emiliano Martínez esteve em destaque na final do Mundial 2022 conquistada pela Argentina. Além de ter feito uma defesa brutal a remate de Kolo Muani, já nos instantes finais do prolongamento, o guardião argentino travou ainda um penálti de Kingsley Coman.



O jogador do Aston Villa foi eleito o melhor guarda-redes da prova e festejou de forma provocatória, fazendo um gesto obsceno (ver foto de capa do artigo). No final, Dibu Martínez explicou o porquê de ter feito o que fez.



«Fiz aquilo porque os franceses estavam a vaiar-me. Comigo a sobranceria não funciona», referiu, em declarações à radio La Red.



Lembre-se que a albiceleste sagrou-se campeã mundial 36 anos depois ao derrotar a França nos penáltis (4-2) depois de um empate a três golos em 120 minutos.