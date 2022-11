Enzo Fernández e Nicolás Otamendi são os dois representantes do campeonato português na seleção da Argentina. O antigo internacional Maxi Rodríguez analisou a importância dos dois jogadores do Benfica no conjunto de Lionel Scaloni e teceu rasgados elogios ao médio de 21 anos.

«Conheço mais o Nico, porque já esteve noutros Mundiais também. E o Enzo é um jogador incrível, com muita qualidade. É um daqueles jogadores muito completos e acho que vai acrescentar muito à seleção argentina. Num Mundial, dependes de todo o plantel, não só da equipa que vai alinhar no primeiro jogo. O selecionador vai precisar de todos em algum momento e tens de estar preparado para quando tenhas de jogar um minuto ou meia-hora. Acho que a qualidade que têm estes jogadores permite fazê-lo», afirmou o antigo avançado à Sport TV.

Recorde-se que, na quarta-feira, a Argentina goleou os Emirados Árabes Unidos (5-0) no último teste antes do Mundial 2022. Enzo somou a terceira internacionalização.