No dia da primeira titularidade com a camisola da Argentina, Enzo Fernández foi ovacionado pelos adeptos. Depois da estreia a marcar na segunda jornada do mundial 2022, o médio do Benfica fez uma assistência no triunfo da albiceleste sobre a Polónia (2-0) e foi substituído aos 79 minutos, deixando o relvado ao som de gritos com o seu nome.

«Estava a ouvir, desfrutei tanto que até agradeci com um gesto. Muito feliz, é algo com que sempre sonhei», disse aos microfones da TyC Sports, no final da partida.

«O grupo fez um grande jogo, agradecemos aos adeptos que nos apoiam muito e confiam em nós», acrescentou.

O momento da ovação a Enzo: