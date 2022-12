Luís Castro não tem dúvidas: Lionel Messi é o melhor jogador do Mundial 2022 até ao momento. Essa foi a opinião partilhada pelo técnico português durante uma participação num programa do canal brasileiro SportTV.



«Se Messi é o melhor jogador do Mundial? Acho que é o grande jogador do Mundial. Olhamos para o Mundial e não imaginamos que um jogador da ideia dele... Embora seja o Messi, olhamos para ele em perda, está a chegar ao fim. E ele dá uma resposta em ganho. Os números que ele tem e a forma decisiva como tem estado dizem isso. Falar da Argentina e não falar de Messi, não existe. Está aqui o D'Ale [Andrés D'Alessandro], que é um conhecedor muito mais profundo do que eu da equipa argentina, pergunto-lhe para descrever a equipa da Argentina sem o Messi», referiu o treinador do Botafogo.



Lionel Messi foi, até ao momento, eleito por três vezes o melhor em campo. Leva quatro golos, menos um que Mbappé, melhor marcador da competição.