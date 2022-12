A Argentina e Lionel Messi estão nas meias-finais do Mundial 2022, mas o craque argentino não perdoa a atuação do árbitro Mateu Lahoz, um velho conhecido da liga espanhola que até o admoestou com um cartão amarelo, em 2020, quando exibiu uma camisola do Newell Old Boys, em homenagem ao seu maior ídolo, Diego Armando Maradona.

«Toda a gente viu o que foi [a arbitragem], a FIFA não pode pôr um árbitro assim para jogos deste nível», atirou o número 10 argentino no final da emocionante partida dos quartos de final do Mundial em que a Argentina bateu os Países Baixos no desempate por grandes penalidades.

O árbitro de Valência foi um dos protagonistas do jogo, tendo exibido 18 cartões amarelos, um dos quais foi o segundo a Dumfries, que acabou por ver o vermelho no final da série de penáltis. Além disso, Lahoz manteve longas conversas com os jogadores ao longo da partida e deu dez minutos de compensação, permitindo o golo do empate dos Países Baixos aos 111 minutos, um dos maiores motivos de contestação dos argentinos.