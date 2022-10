O Mundial 2022 vai ser o último da carreira de Lionel Messi, anunciou o próprio.



«Se é o meu último Mundial? Sim, de certeza que sim. Sinto-me bem fisicamente, pude fazer uma pré-temporada muito boa este ano ao contrário do ano passado por tudo o que aconteceu. No ano passado comecei a treinar tarde e joguei sem ritmo com a época a decorrer. Fui à seleção e quando voltei lesionei-me, nunca consegui arrancar», disse o astro argentino, em declarações à televisão «Star+».



A pouco mais de um mês do arranque da competição no Qatar, o capitão da seleção albiceleste confessou estar ansioso pelo torneio.



«Estou a contar os dias para o Mundial. A verdade é que há alguma ansiedade em querer que comece já e algum nervosismo. Quero que comece já e penso no que vai acontecer e como nos vai correr, pois vai ser o último. Por outro lado, não vemos a hora para que comece e por outro, há a vontade de querer que tudo nos corra bem», referiu.



A Argentina chega ao Campeonato do Mundo com o estatuto de campeã da América do Sul e não perde há quase 40 jogos. No entanto, Messi não considera que a sua seleção parta como uma das favoritas para a competição.



«Vamos chegar num momento muito bom por tudo o que aconteceu, com um grupo muito forte, mas num Mundial tudo pode acontecer. Todos os jogos são difíceis, mas é isso que torna um Mundial tão especial. Nem sempre os favoritost são os que acabam por ganhar ou fazem o caminho que se espera que façam», defendeu.



«Não sei se somos os grandes candidatos, mas a Argentina é sempre candidata pela história e pelo que significa, ainda para mais no momento que estamos a viver. Mas não somos favoritos. Há outras seleções que estão acima», acrescentou.



Em 2026, data do Mundial a seguir ao do Qatar, Messi terá 39 anos. Precisamente a idade que Cristiano Ronaldo terá aquando... do Euro 2024.