Lionel Messi foi um dos principais destaques da vitória da Argentina que chegou à sexta final de um Mundial em toda a história, depois do triunfo sobre a Croácia (3-0), nas meias-finais do Campeonato do Mundo do Qatar.

O avançado do Paris Saint-Germain igualou Kylian Mbappé na liderança da lista de artilheiros da prova, com cinco golos, confessou que está a desfrutar destes dias e sente-se «forte para enfrentar cada jogo».

«Passam-me muitas coisas pela cabeça, estou muito emocionado. Foi incrível o que vivemos durante este Mundial. Vamos para o último jogo, que era o que queríamos», começou por dizer na flash interview à TyC Sports.

«Estou a desfrutar muito deste Mundial, embora tivéssemos começado com uma derrota [frente à Arábia Saudita]. Pedimos às pessoas que confiem em nós porque sabemos o que somos. Este grupo é uma loucura, conseguimos», acrescentou.

Messi assumiu que neste momento só consegue pensar na família e acredita que o país «está uma loucura».

«A Argentina está numa final de um Mundial, temos de desfrutar disto», realçou.

O capitão da albiceleste passou em revista o percurso da equipa no Qatar e reconheceu que «começar a perder não foi fácil, mas foi um teste duro».

«Dentro do grupo sabíamos o que podíamos fazer, estávamos confiantes. Não éramos os principais candidatos, mas não íamos dar nada a ninguém. O que fizemos foi por mérito nosso, demonstrando jogo a jogo. O futebol às vezes pode ajudar-te, outras vezes não, mas este grupo sempre deixou claro que iria lutar o máximo que pudesse», frisou.

Messi destacou ainda o «crescimento impressionante» de Julián Álvarez e elogiou a capacidade da equipa.

«Além da força de grupo que temos, a equipa também consegue ler todos os jogos. É uma equipa muito inteligente que sabe quando sofrer, quando pressionar, quando soltar e quando atacar», rematou.