Lionel Messi afastou nesta segunda-feira qualquer dúvida sobre a sua condição física para a estreia da Argentina no Mundial 2022.

O conjunto celeste joga nesta terça-feira frente à Arábia Saudita e a estrela da companhia garante estar pronta para jogar.

«Sinto-me muito bem fisicamente, chego aqui num grande momento, quer a nível pessoal, quer a nível físico. Treinei à parte porque tinha um golpe, foi por precaução nada mais.

Messi revela que apesar de ser numa fase distinta da época, não foi preparado de forma distinta.

«Este é um momento diferente, com menos jogos. Sempre me senti bem com a continuidade dos jogos, foi isso que tentei fazer até ao início do Mundial. Não fiz nada de especial, trabalhei como fiz em toda a minha carreira. Saber que vai ser o meu último mundial, conseguir esse grande sonho que todos queremos», aponta.

Ainda assim, o avançado do Paris Saint-Germain admite que a seleção orientada por Scaloni vive um bom momento e que isso dá confiança.

«Não sei se chegamos melhor do que nos mundiais anteriores, mas vimos de ganhar e isso dá mais tranquilidade, as pessoas não estão tao ansiosas e dependentes dos resultados. Estamos a desfrutar o momento. Este grupo faz-me lembrar o de 2014: é muito unido e tem muito claro o que quer fazer em campo. Obviamente, que isso dá muita confiança.»

Quanto ao momento da carreira que vive, Messi tem uma forma curiosa de encarar este Mundial, que já admitiu que será o seu último.

«Não sei se é o momento mais feliz da minha carreira, mas estou muito bem. Estou mais maduro, tento desfrutar de tudo ao máximo, viver tudo com muita intensidade. Acho que aproveito muito mais agora do que antes, jogava de três em três dias e não pensava muito nas coisas. Passavam-me coisas ao lado, coisas que vivi na carreira. A idade faz-nos ver as coisas de outras maneiras e dar importância aos detalhes que antes não reparava», sublinha.

A terminar uma conferência de imprensa da qual saiu sob aplausos, Messi agradeceu aos adeptos de todo o mundo que torcem pela Argentina para o ver a ele ganhar.

«Acho que isso é muito bonito, muitas pessoas que querem que a Argentina seja campeã por mim. Sempre recebi carinho de muita gente. Sou grato pelo carinho que recebo em todo o lado do mundo. Agora, quando começa, cada um quer o melhor para a sua equipa», finalizou.