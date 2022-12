As companheiras dos jogadores que representam a Argentina no Campeonato do Mundo de 2022 reuniram-se esta segunda-feira para um jantar em Doha, na véspera do duelo com a Croácia, para as meias-finais do torneio.

No grupo estiveram por exemplo as companheiras de Enzo Fernández e Nicolas Otamendi, jogadores do Benfica, mas também a portuguesa Amanda Martínez, ou Mandinha, esposa do guarda-redes Emiliano Martínez.

Porém, nem todas as companheiras presentes no Qatar compareceram neste jantar especial em Doha. Nota a ausência de alguém especial?