Lionel Messi continuam imparável no Mundial 2022 e, esta sexta-feira, assinou o quarto golo nesta fase final, nos quartos de final, frente aos Países Baixos, na partida que abriu caminho para a quinta presença nas meias-finais da Argentina. Um golo, na conversão de uma grande penalidade, que permitiu ao número 10 igualar Gabriel Batistuta como melhor marcador da Argentina em fases finais.

Já depois de ter feito uma assistência espetacular para Molina abrir o marcador, Messi apontou a grande penalidade que, na altura, resultou no 2-0 para a Argentina. Neste momento, Messi passava a contar com dez golos, tantos como Batistuta, em 24 jogos em fases finais.

Com o quarto golo no Qatar, Messi igualou o seu melhor registo numa edição (2014) e ficou a apenas um golo do francês Kylian Mbappé que, ainda antes de jogar nos quartos de final, lidera a lista dos melhores marcadores do Mundial 2022 com cinco golos.

No ranking dos Mundiais, o atual capitão da Argentina igualou o oitavo posto de Batistuta e também dos alemães Helmut Rahn e Thomas Müller, do peruano e ex-jogador portista Teófilo Cubillas, do polaco Grzegorz Lato e do inglês Gary Lineker.

Messi está no «top 10» dos melhores marcadores e, a par do alemão Miroslav Klose, no segundo lugar dos jogadores com mais encontros disputados em Mundiais, seguindo a apenas um jogo dos 25 do também germânico Lothar Matthäus.

Tendo em conta que, independentemente do resultado das meias-finais, a Argentina ainda tem dois jogos por disputar no Qatar, o jogador natural de Rosario poderá acabar o Mundial de 2022 isolado na liderança dos futebolistas com mais jogos.

Em termos globais, o sete vezes Bola de Ouro passou a contar 95 golos e 50 assistências pela Argentina, em 170 encontros, sendo que, nos derradeiros nove encontros, só não marcou face aos polacos (desperdiçou penálti), somando um total de 14 tentos.

Melhores marcadores em Mundiais:

1. Miroslav KLOSE (Ale), 16 golos (5/2002, 5/2006, 4/2010, 2/2014)

2. RONALDO Nazário Lima (Bra), 15 (4/1998, 8/2002, 3/2006)

3. Gerd MÜLLER (RFA), 14 (10/1970, 4/1974)

4. Just FONTAINE (Fra), 13 (1958)

5. Edson Arantes do Nascimento PELÉ (Bra), 12 (6/1958, 1/1962, 1/1966, 4/1970)

6. Sandor KOCSIS (Hun), 11 (1954)

. Jürgen KLINSMANN (RFA/Ale), 11 (3/1990, 5/1994, 3/1998)

8. Helmut RAHN (RFA), 10 (4/1954, 6/1958)

. Teófilo CUBILLAS (Per), 10 (5/1970, 5/1978)

. Grzegorz LATO (Pol), 10 (4/1974, 2/1978, 1/1982)

. Gary LINEKER (Ing), 10 (6/1986, 4/1990)

. Gabriel BATISTUTA (Arg), 10 (4/1994, 5/1998, 1/2002)

. Thomas MÜLLER (Ale), 10 (5/2010, 5/2014)

. Lionel MESSI (Arg), 10 (1/2006, 4/2014, 1/2018, 4/2022)

15. Evaldo Neto VAVÁ (Bra), 9 (5/1958, 4/1962)

. EUSÉBIO Ferreira (Por), 9 (1966)

. Uwe SEELER (RFA), 9 (2/1958, 2/1962, 2/1966, 3/1970)

. Jair Filho JAIRZINHO (Bra), 9 (7/1970, 2/1974)

. Paolo ROSSI (Ita), 9 (3/1978, 6/1982)

. Karl-Heinz RUMMENIGGE (RFA), 9 (3/1978, 5/1982, 1/1986)

. Roberto BAGGIO (Ita), 9 (2/1990, 5/1994, 2/1998)

. Christian VIERI (Ita), 9 (5/1998, 4/2002)

. David VILLA (Esp), 9 (3/2006, 5/2010, 1/2014)

. Kylian MBAPPÉ (Fra), 9 (4/2018, 5/2022)