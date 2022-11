A Argentina efetuou, esta quinta-feira e em poucas horas, a segunda alteração na convocatória para o Mundial 2022. Joaquín Correa, do Inter de Milão, está lesionado e Thiago Almada, do Atlanta United, foi chamado para a prova no Qatar, informou a Associação do Futebol Argentino (AFA).

Em comunicado, a AFA dá conta de que Correa, dianteiro de 28 anos, tem uma «tendinite do tendão de Aquiles na perna esquerda».

Thiago Almada, de 21 anos, protagoniza a segunda entrada na lista de Lionel Scaloni, que também perdeu Nicolás González por lesão. Ángel Correa foi o substituto eleito.

Na mesma nota clínica, a AFA refere que Nicolás González, jogador da Fiorentina, tem uma «lesão muscular no bíceps femoral esquerdo».