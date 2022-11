Mais de seis anos separam a estreia a marcar de Enzo Fernández pela seleção da Argentina, que aconteceu no sábado, no Mundial 2022 e com direito a um grande abraço com Lionel Messi, de uma emocionante carta aberta do médio do Benfica ao número 10 da albiceleste.

Este domingo, através da imprensa argentina, foi recuperada uma publicação de Enzo Fernández, nas redes sociais, datada de 27 de junho de 2016, altura em que Enzo tinha 16 anos e Messi anunciara o adeus à seleção após perder a final da Copa América, ante o Chile, numa final decidida no desempate por penáltis, tendo Messi falhado um dos pontapés.

«Faz o que quiseres, Lionel, mas por favor pensa em ficar. Mas fica para te divertires, que é o que estas pessoas te tiraram. Num mundo de pressões ridículas, ousam tirar o que de mais nobre tem um jogo. A diversão. Desde menino, seguramente sonhavas representar o teu país e divertires-te. Ver-te a jogar com esta camisola é o maior orgulho do mundo. Joga para te divertires, porque quando te divertes, não fazes ideia do quão nós nos divertimos. Obrigado e desculpa», referiu Enzo, na parte final de uma carta que começou da forma abaixo citada.

«Como vamos convencer-te que somos uns mortos. Como vamos convencer-te que na nossa vida tivemos um por cento da pressão que tens nos teus ombros, que te levantas de manhã, que te olhas no espelho e sabes que mais de 40 milhões de pessoas não só querem que faças as coisas bem, como também, ridiculamente, impuseram que podem exigir isso de ti. Como vamos convencer-te que ainda não conseguimos entender que és um ser humano, uma pessoa de talento inigualável, o melhor jogador do planeta, mas, por fim, uma pessoa. Como vamos convencer-te se nem por um segundo parámos para dar-nos conta de que não és o responsável pela raiva que nos causa o perder, que muitas vezes tem mais a ver com frustrações próprias que surgem. Olhemo-nos ao espelho e perguntemo-nos se exigimos a nós mesmos um por cento do que exigimos a este rapaz que, na verdade, não conhecemos. Como vamos convencer-te que é difícil para nós ver que o mundo inteiro fala de ti e que nas férias podias estar deitado numa praia, mas lá estás tu a correr e a representar as nossas cores», pode ler-se.