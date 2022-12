Brasil 2014, Rússia 2018 e agora Qatar 2022. Os adeptos argentinos voltam a ser os reis da festa no Mundial. A ilusão de ganhar um Campeonato do Mundo junta-os em redor de um sentimento que só eles sabem expressar, da bancada ao relvado.

As imagens de Lionel Messi e companheiros no final do jogo com a Austrália a cantarem com a hinchada é uma das provas dessa simbiose. Nesse momento, todos os argentinos presentes entoaram um cântico antigo, apesar de um novo que trouxeram para o Qatar ser um sucesso absoluto (já lá vamos).

Porque primeiro é preciso explicar o que cantava Lionel [Messi] com os compatriotas.

«Soy argentino, es un sentimiento, no puedo parar».

Não é preciso sequer traduzir, basta deixar-se levar pela emoção do momento. Os argentinos são assim mesmo num campo de futebol, têm a paixão à flor da pele e na vibração das cordas vocais, acompanhando com aquele gesto só deles de agitar os braços.

Depois, é preciso acrescentar isto. Normalmente, há Brasil metido ao barulho. A rivalidade tem destas coisas e os argentinos não perdoam. Aqui, neste exemplo, deixam bem claro. O vídeo é no Mineirão, aquando do Mundial 2014 no Brasil:

Brasilero, brasilero que amargado se te ve. Maradona es más grande, es más grande que Pelé.

O facto de o Campeonato do Mundo ter sido no país vizinho provocou uma onda argentina em terras brasileiras. A plenos pulmões, os argentinos não perderam a ocasião de provocar o rival, até porque a albiceleste ia avançado na prova.

Ao som de Bad Moon Rising, dos Creedence Clearwater Revival, a hinchada argentina provocou o hit de 2014, antecessor do grande sucesso de 2022 [no final da página]:

Brasil, decime qué se siente

Tener en casa a tu papá

Te juro que aunque pasen los años

Nunca nos vamos a olvidar

Que el Diego te gambeteó

Que Cani te vacunó

Que estás llorando desde Italia hasta hoy

A Messi lo vas a ver

La copa nos va a traer

Maradona es más grande que Pelé

Ora, se Maradona está sempre presente, Lionel Messi também ganhou esse direito. Na Rússia, em 2018, a música não fez tanto sucesso [nem a seleção, já agora], mas a festa continuou nas ruas e esta música também pode ser ouvida por Doha.

Ponga huevo, vaya al frente Argentina

Ponga huevo, vaya al frente jugadores,

Que este año tenemos que dar la vuelta,

Hoy vinimo' todo' a Rusia a ser campeones,

Vamos Argentina sabés que yo te quiero

Hoy hay que ganar y ser primero,

Esta hinchada loca,

Deja todo por la Copa

La que tiene a Messi y Maradona

Ironicamente, quando a Argentina finalmente ganhou alguma coisa, não havia quase ninguém no estádio a ver. Pouco importados, claro, os argentinos que não estiveram no Maracanã frente ao Brasil celebraram a Copa América pelas ruas e até à derrota com a Arábia Saudita, já no Qatar, seguiram numa celebração coletiva.

Esse 2-1 histórico com os sauditas não afetou a relação de adeptos e equipa, que no balneário canta as vitórias como a hinchada canta na bancada, nas ruas, enfim, onde quer que esteja. O vídeo dos adeptos a descerem escadas rolantes de um dos estádios e a segurança do Qatar a tentar organizar-lhes a saída do recinto é de fazer inveja a muita seleção.

O novo hit para 2022 nasceu de um já visto nos campos da Argentina, nomeadamente o cântico do River Plate e do Racing Avellaneda. A música que lhe deu origem chama-se Muchachos, Esta Noche Me Emborracho, autoria de La Mosca Tse-Tse.

Os adeptos adaptaram a canção e logo não faltaram bandas a aproveitar a versão da bancada, tornando-a em single, desde a La Mosca ou os The Palmers, cuja versão pode ouvir em baixo.

No fundo, é isto que os argentinos andam a cantar em todo o lado. As evocações a Diego Maradona, ao pai [Don Diego] e à mãe dele [Tota], às Malvinas e a um tal Lionel.

En Argentina nací, tierra de Diego y Lionel,

de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré.

No te puedo explicar, porque no vas a entender,

las finales que perdimos cuantos años las lloré.

Pero eso se terminó, porque en el Maracaná,

la final con los brazucas la volvió a ganar papá.

Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar,

quiero ganar la tercera,

quiero ser Campeón Mundial.

Y al Diego, en el cielo lo podemos ver,

con Don Diego y con la Tota,

alentándolo a Lionel