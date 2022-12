Mario Gotze foi o carrasco da Argentina na final do Mundial 2014, disputado no Brasil. O médio marcou no prolongamento o golo que que resolveu a final no Maracanã entre os argentinos e a Alemanha.



Oito anos depois de ter 'roubado' o título aos argentinos, o jogador do Eintracht Frankfurt publicou um vídeo a torcer pela albiceleste juntamente com o seu filho. Mais tarde, Martio Gotze partilhou, nas redes sociais, uma imagem de Messi consolar a sua própria versão de 2014.



Veja: