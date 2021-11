Nicolás Otamendi atingiu Raphinha com uma cotovelada à entrada para os dez minutos finais da primeira parte do duelo entre Argentina e Brasil. O ex-Vitória e Sporting ficou a sangrar do lábio e segundo a Globo, precisou de ser suturado com cinco pontos ao intervalo.

Após a partida e as celebrações do apuramento argentino para o Qatar 2022, fruto do empate e da derrota do Chile, o o defesa do Benfica ironizou acerca do lance com o brasileiro que joga no Leeds e escreveu nas redes sociais que «todo pelota» o que significa «só bola».







O comentário feito na publicação de Instagram da Tyc Sports, canal de televisão argentino, foi entretanto apagado por Otamendi. No entanto, a Internet não esquece e as imagens com o comentário do central tornaram-se virais.



Recorde o lance: