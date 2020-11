Titular no empate da Argentina na receção ao Paraguai, Nicolás Otamendi foi o porta-voz da albiceleste. O central admitiu que a primeira parte do conjunto argentino esteve longe de ser brilhante e lamentou o golo anulado pelo VAR.



«Na primeira estivemos pouco cómodos. Na segunda parte conseguimos ter a bola, circulá-la e ocupar os espaços que eles deixavam, jogámos praticamente só no meio-campo contrário. Marcámos o golo, mas lamentavelmente não contou. São sensações», disse, citado pelo canal TycSports.



O defesa do Benfica elogiou a entrada de Lo Celso, médio do Tottenham que rendeu o lesionado Palacios ainda na primeira parte.



«Lamentavelmente o Palacios teve de sair por lesão. O Gio [Lo Celso] entrou bem. Os rapazes são conscientes de que estar na seleção é importante. Não interessa quem fica de fora, infelizmente só podem jogar 11. Ele entrou a pedir a bola, ocupou os espaços e foi assim que conseguimos o golo», referiu.