O defesa-central Nicolás Otamendi cumpriu mais 90 minutos ao serviço da Argentina, no triunfo nas meias-finais do Mundial 2022, sobre a Croácia (3-0). Após o jogo, o capitão do Benfica destacou a união do grupo da albiceleste.

«Chegamos. Este grupo merece, trabalhamos desde o primeiro dia, somos muito fortes como grupo, que é o importante. Falta-nos mais um passinho. Primeiro, tínhamos a ilusão de chegar à final e agora estamos aqui, por isso vamos dar o máximo para chegar ao objetivo», garantiu aos microfones da TyC Sports.

«Somos 26 guerreiros que estão dispostos a lutar pelo povo, por nós, e esperamos chegar da melhor forma», completou.