Apesar de o Mundial já ter terminado há mais de uma semana, as críticas a Emiliano Martínez ainda não pararam. Depois de Rami e de Patrick Vieira, Mauricio Pinilla também apontou o dedo ao guarda-redes da Argentina.



«Se eu, guarda-redes, vou andar com um bebé com a cara de um tipo que marcou quatro golos em quatro remates... Nem aparecia, muito menos o teria nos braços. O Mbappé marcou quatro golos em quatro remates. Sabes o que faria? Dava-lhe um abraço. Além disso, o Mbappé foi campeão no Mundial anterior», referiu, num programa da ESPN chilena.



O antigo futebolista, que passou pelo Sporting entre 2004 e 2005, continuou num tom crítico e lembrou o que o Chile fez quando venceu duas vezes seguidas a Copa América.



«Quando fomos bicampeões da América não andámos com fotos de Messi. Quem sou eu para gozar com o Messi? Quem é o Dibu Martínez? Quem é ele para gozar com o Mbappé? Seguramente será um ícone mundial e vão lembrar-se que parou um par de penáltis», argumentou.