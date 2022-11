Titularíssimo no Benfica, Enzo Fernández foi suplente nos dois primeiros jogos do Mundial 2022, mas depois do belíssimo golo frente ao México, há muitos adeptos da Argentina que pedem que o jovem médio jogue de início no duelo decisivo diante da Polónia.

Ora, esta terça-feira, na conferência de imprensa de antevisão ao duelo com os polacos, o selecionador argentino elogiou o futebolista das águias, mas não quis revelar se Enzo vai ou não ser titular.

«Enzo tem possibilidades de ser jogar, como todos os outros. A titular ou como suplente utilizado. Entrou bem nos dois jogos em que teve oportunidades. É uma opção que temos», começou por dizer, citado pelo TyC Sports.

«Seja como for, continuo a achar que os futebolistas têm de estar preparados para ambas as situações. Um jogador até pode ser mais importante a entrar no decorrer da partida. Ainda não decidimos, veremos amanhã [quarta-feira]», acrescentou.

Sobre Pablo Aimar, que se emocionou aquando do golo de Messi ante os mexicanos, Scaloni revelou a conversa que teve com o antigo jogador do Benfica nesse momento.

«Ao Aimar estava a falar-lhe da substituição que íamos fazer. Não me dei conta do momento. Ele tinha gritado no golo. Estava pressionado e emocionado ao mesmo tempo. São coisas que ficam nas melhores memórias», disse.

A Argentina defronta esta quarta-feira a Polónia, a partir das 19h00.