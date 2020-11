Em vésperas do duelo contra o Peru, o selecionador da Argentina divulgou a equipa titular para o jogo em Lima. O defesa do Benfica, Otamendi, faz parte do onze que vai começar a partida da quarta jornada da fase de qualificação sul-americana para o Mundial 2022.



«A equipa está confirmada. Vamos jogar com Armani, Montiel, Martínez Quarta, Otamendi e Tagliafico; De Paul, Paredes e Lo Celso; Nico González, Messi e Lautaro Martínez», revelou Scaloni, em conferência de imprensa.



O técnico aproveitou ainda para deixar uma mensagem a Javier Mascherano, lenda do futebol argentino que anunciou o final da carreira no passado domingo.



«"Mascherano foi um símbolo da Argentina. Desejo que tudo lhe corra da melhor forma possível a partir de agora. Mando-lhe um enorme abraço», referiu.



O Peru-Argentina joga-se na madrugada de terça para quarta-feira, à meia-noite e meia no estádio Nacional de Lima, na capital peruana.