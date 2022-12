Gabriel Batistuta não conseguiu controlar as emoções após a Argentina conquistar o Mundial 2022 contra a França, no desempate por penáltis. O antigo internacional argentino ficou em lágrimas enquanto comentava o jogo para a BeIN Sports.



Batigol, como ficou conhecido, foi internacional argentino em 77 ocasiões e marcou 54 golos. Venceu duas vezes a Copa América, mas nunca se sagrou campeão mundial. Era, desde 2002, o melhor marcador da sua seleção em fases finais de Campeonatos do Mundo com dez golos. Foi, durante a prova no Qatar, superado por Lionel Messi.



Veja a emoção de Batistuta: