A Argentina fez, naturalmente, a festa no balneário depois da conquista do Campeonato do Mundo, título que lhe escapava desde 1986. Como é normal, durante as celebrações há sempre alguns excessos e provocações para os adversários.



Durante os festejos argentinos, Emiliano Martínez pediu um minuto de silêncio por... Kylian Mbappé. O pedido foi respeitado e cumprido pelos colegas antes de a festa prosseguir com muitos sorrisos.



Lembre-se que o guarda-redes do Aston Villa foi um dos que fez questão de consolar o craque francês ainda no relvado imediatamente depois do desempate por grandes penalidades ter terminado.



Veja a provocação de Martínez a Mbappé: