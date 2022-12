A pergunta deu lugar a uma declaração que deixou Lionel Messi emocionado.

Ao falar à TV Pública após a vitória sobre a Croácia, que garantiu a presença da Argentina na final do Campeonato do Mundo de futebol, Messi foi confrontado com uma mensagem especial da jornalista Sofía Martínez.

«A última coisa que tenho para dizer não é uma pergunta. Vem aí uma final do Mundial, e todos queremos ganhar, mas quero dizer-te que, acima do resultado, há algo que ninguém te pode tirar. Tocaste cada um dos argentinos. Digo-te de verdade. Não há criança que não tenha a tua camisola. A original, a falsa, a inventada ou a imaginária. Marcaste a vida de todos. Para mim isso é maior do que qualquer Mundial. E isso ninguém te vai tirar. É um agradecimento por um momento de felicidade tão grande que deste a tanta gente. Oxalá tenhas isso no coração», referiu a jornalista.