Lionel Messi conseguiu tornar-se campeão mundial com a Argentina, naquela que foi a sua última participação na prova.

O capitão da Argentina, no final do triunfo sobre a França, ficou vislumbrado com o entusiasmo transmitido pelos adeptos nas bancadas e não conseguiu esconder a emoção pela conquista. O rosto e o olhar do astro da albiceleste diz tudo.

Ora veja: