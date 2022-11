Poucas horas depois da goleada imposta aos Emirados Árabes Unidos, a seleção argentina aterrou no Qatar, para participar no Mundial 2022.

Na chegada da equipa albiceleste, o grande destaque foi, naturalmente, Lionel Messi, ele que lidera a comitiva argentina.

Da formação orientada por Lionel Scaloni, refira-se, fazem parte Nico Otamendi e Enzo Fernández, jogadores do Benfica.

A Argentina, refira-se, integra o grupo C do Mundial 2022, juntamente com México, Arábia Saudita e Polónia. O primeiro jogo do conjunto das pampas é no dia 22, terça-feira, frente aos sauditas.