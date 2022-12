A Argentina está a um triunfo de se sagrar campeã mundial, o que não acontece desde o México'86, o Mundial de Diego Armando Maradona. Na véspera do duelo contra a França, Lionel Scaloni emocionou-se ao falar sobre os seus jogadores.



«Ontem estive a falar com os jogadores e agradeci-lhes. Não há outra palavra. Qualquer argentino diria o mesmo. Emociono-me porque deram tudo e espero que amanhã coroem... se não acontecer, estarei orgulhoso na mesma. É um momento para desfrutarmos», referiu, em entrevista à TyC Sports.



Já na sala de imprensa, o treinador da albiceleste confessou estar «entusiasmado» com a final diante da campeã em título.



«O importante é o caminho que percorremos, o prazer que tivemos com estes jogadores, com a nossa família. Estou convencido de que quando fazemos as coisas com prazer, o gosto e a forma como as vivemos é diferente. Aproximamo-nos de um grande jogo, mas até ao apito final temos de saborear estes momentos, que ficarão na história e nas nossas cabeças», disse.



Scaloni frisou ainda que o Argentina-França não é apenas um duelo entre Lionel Messi e Kylian Mbappé. «O jogo de amanhã [domingo] é Argentina-França, além de Messi e Mbappé, cada um de nós tem armas, existem outros jogadores que podem fazer a diferença, não apenas esses dois.»

O selecionador não quis dar pormenores em relação à estratégia, nomeadamente no aspeto defensivo, prometendo que as escolhas são pensadas na forma em que será mais eficaz «maltratar» o adversário.



Argentina e França jogam este domingo, às 15h00, a final do Campeonato do Mundo.