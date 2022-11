Por Rafael Ferreira

A surpresa e a desilusão.

A Austrália venceu com pragmatismo e «atirou» os dinamarqueses para casa mais cedo. Os Socceroos entraram pressionantes perante uma Dinamarca cinzenta. McGree e Duke foram sempre uma ameaça constante para o experiente Kasper Schmeichel, que conseguiu segurar o resultado até ao intervalo.

No segundo tempo, Kasper Hjulmand colocou o benfiquista Alexander Bah na partida, que trouxe mais frescura aos dinamarqueses, criando várias oportunidades de golo.

Mas os australianos mantiveram a toada dos primeiros 45 minutos e à passagem do primeiro quarto de hora, McGree lança a bola para Leckie, que com todo o tempo do mundo marcou o golo que valeu o apuramento para os oitavos do Mundial.

Depois do golo, a Austrália adormeceu na partida e a Dinamarca aproveitou para ameaçar a baliza de Matt Ryan, insistindo nos últimos instantes mas de nada serviu, até porque o outro resultado do grupo, entre França e Tunisia impossibilitava Eriksen e companhia seguirem em frente.

Uma Dinamarca irreconhecível daquela que brilhou até às meias-finais do Euro 2020, tem uma saída precoce, quando muitos previam uma grande prestação dos comandados de Kasper Hjulmand.

O treinador do Benfica, Roger Schmidt é que estará a esfregar as mãos por o pupilo Bah estar de volta.

Já os australianos dão um «salto» para os oitavos de final do Campeonato do Mundo, algo que não acontecia desde 2006.