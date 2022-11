Autor do golo da vitória da Austrália sobre a Tunísia, Mitchell Duke festejou em plena sintonia com o filho Jaxson, que estava na bancada.

O avançado, que joga na segunda divisão japonesa, fez um J com as mãos, precisamente para dedicar o golo ao filho. Na bancada, o pequeno Jaxson fez o mesmo gesto, com um sorriso rasgado no rosto.

Um momento ternurento na vitória australiana.

Veja o vídeo: