Depois de três derrotas consecutivas, o Luxemburgo regressou esta quinta-feira aos triunfos no grupo A da qualificação para o Mundial 2022, ao vencer em casa do Azerbaijão, por 3-1.

Num jogo em que a formação visitada jogou desde os 21 minutos com um a menos, fruto da expulsão de Mutalimov, foi o luso-luxemburguês Gerson Rodrigues o principal destaque, com um bis.

E o primeiro golo do avançado do Troyes é digno de registo: perante um mau corte da defesa adversário, Gerson dominou com o joelho e marcou de pontapé de bicicleta.

Ora veja:

Sebastien Thill fez o 2-0 aos 78 minutos e Gerson bisou nos descontos, já depois de Salahli ter reduzido para o Azerbaijão aos 83 minutos – já com o tondelense Dadashov em campo.

Assim, o Luxemburgo está no terceiro lugar do grupo A, atrás de Portugal. O Azerbaijão tem apenas um ponto conquistado.