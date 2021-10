A Sérvia recebeu e venceu a seleção de Azerbaijão por 3-1, em jogo do grupo A de qualificação para o Mundial 2022, o mesmo em que Portugal está inserido.

No estádio Rajko Mitic, em Belgrado, a Sérvia chegou à vantagem com uma grande penalidade batida por Vlahovic, aos 30 minutos.

Contudo, em cima do intervalo, na sequência de uma fífia monumental do guarda-redes Rajkovic, Makhmudov aproveitou e fez o 1-1 (45+2m).

Na segunda parte, Vlahovic devolveu a vantagem à formação da casa, aos 53 minutos, antes de Dusan Tadic, em novo penálti, selar as contas ao minuto 83.

Renat Dadashov, avançado do Tondela, foi titular na seleção azeri e saiu aos 73 minutos, com 2-1 no marcador.

A Sérvia, a quem resta apenas a visita a Portugal, tem 17 pontos, mais um do que a equipa das quinas, que ainda visita a República da Irlanda antes do jogo com os sérvios.