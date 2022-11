Não é habitual tanta sinceridade, sobretudo na hora de receber troféus ou distinções. Mas Kevin de Bruyne não é só craque em campo.



O médio da Bélgica ficou surpreendido por ter sido eleito o melhor em campo no encontro contra o Canadá e reconheceu que não jogou ao nível habitual.



«Não jogámos bem o suficiente como equipa. Não sei por que razão ganhei o prémio de homem do jogo, talvez pelo meu nome. Crédito ao Canadá. Não conseguimos sair da pressão deles e não jogámos bem, eu incluído. Mas conseguimos encontrar uma forma de ganhar», referiu, em conferência de imprensa.



Michy Batshuayi anotou, recorde-se, o golo do triunfo dos «Diabos Vermelhos» contra os canadianos.