Roberto Martínez anunciou a saída do comando da Bélgica após a eliminação na fase de grupos do Mundial 2022. No final da partida contra a Croácia, Michy Batshuayi contou que o treinador espanhol anunciou a decisão ao grupo «entre lágrimas» e que apanhou toda a gente de surpresa.



«Estou dececionado. Fomos afastados e estamos fora da competição. Como avançado, gostaria de ter marcado golos para ajudar a minha equipa. É dececionante sair desta maneira. Só ganhámos um jogo e estamos desiludidos Não vou dizer que não merecíamos ter ficado de fora, mas devíamos ter jogado melhor», começou por dizer aos jornalistas.

«Saída de Martínez? Ficámos surpresos. Disse-nos que ia embora entre lágrimas. Houve jogadores que também choraram, porque foi o último Mundial para muitos deles», acrescentou.



Por sua vez, Roberto Martínez confessou que a maior desilusão dos «diabos vermelhos» foi a partida contra Marrocos, da segunda jornada.



«Poderíamos ter vencido por 3-0. Se nos tivéssemos apurado, creio que podíamos ter visto a melhor Bélgica a partir dos ‘oitavos’, mas não estivemos bem. A desilusão foi sobretudo contra Marrocos. Jogámos contra nós mesmos hoje. Estivemos bem no primeiro tempo, queríamos frustrar a Croácia e poderíamos ter aproveitado as ocasiões, mas não executámos bem. Fomos muito fortes, mas isso lembra-me o Mundial 2018, quando estávamos a desfrutar com um grupo de atletas que sentia as cores. Foi o que nos faltou nas duas primeiras jornadas», referiu.