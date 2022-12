Após a eliminação na fase de grupos do Mundial 2022, Roberto Martínez anunciou a saída do cargo de selecionador da Bélgica.



«Foi o meu último jogo. Despeço-me da seleção nacional da Bélgica», começou por dizer, citado pelo L'Équipe.



«Não apresentei a demissão, o meu contrato é que vai terminar. Desde 2018 que tive várias oportunidades para sair e aceitar trabalhos em clubes, mas decidi permanecer leal», acrescentou.



O espanhol, de 49 anos, estava ao serviço dos «Diabos Vermelhos» desde 2016 e não conseguiu vencer qualquer título. Com Martínez, a Bélgica caiu nos quartos de final do Euro 2020, além de ter alcançado um terceiro lugar no Mundial 2018.