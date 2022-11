«Não temos os três defesas mais rápidos do mundo, e eles sabem isso.»

A frase foi de Eden Hazard, capitão da seleção belga, antes do jogo com Marrocos, da segunda jornada do grupo F do Mundial 2022. Os «red devils» acabaram por perder esse jogo e, segundo alguma imprensa internacional Hazard foi confrontado por Jan Vergonthen, um dos defesas visados pelo tal comentário, e os dois estiveram perto de chegar a vias de facto.

Ora, em conferência de imprensa, Hazard negou qualquer altercação com o antigo defesa do Benfica.

«Nada aconteceu no balneário depois do jogo com Marrocos. Só o Roberto Martínez [selecionador] falou. Ontem falámos durante a conversa de grupo. Não lutei com o Vertonghen, não sou estúpido: ele é maior do que eu», disse, de forma descontraída, citado pelo RMC Sport, na conferência de imprensa prévia à partida decisiva com a Croácia.

«O Vertonghen pediu-me uma explicação. Disse-lhe, a rir, que ele já não era tão rápido, e ele concordou. Os jogadores conhecem-se e sabem que gosto de rir, mas também consigo ser sério», acrescentou.