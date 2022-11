Dentro do campo a situação da Bélgica não é famosa, e fora das quatro linhas o ambiente não parece famoso.

Tudo começou com uma entrevista de Kevin De Bruyne, a grande estrela belga, ao The Guardian, na qual o médio do Manchester City admitia que a seleção comandada por Roberto Martínez não tinha hipóteses de conquistar o Mundial.

«Não temos hipóteses, estamos muito velhos. Acho que a nossa chance era em 2018. Temos uma boa equipa, mas está a envelhecer. Perdemos alguns jogadores importantes. Temos alguns bons jogadores jovens a chegar, mas não estão ao nível em que outros estavam em 2018», disse De Bruyne.

Ora, no final da derrota frente a Marrocos este domingo, Jan Vertonghen, um dos capitães da equipa e antigo defesa do Benfica, respondeu ao colega de equipa.

«Estou a pensar em várias coisas neste momento, coisas que não devia dizer. Acho que não criámos oportunidades. O que falhou? Provavelmente também atacamos mal porque estamos muito velhos. Deve ser isso, não?», disse, ironicamente.

«Temos muita qualidade no ataque, mas Marrocos também, e eles estiveram melhor hoje. Isso é muito frustrante», acrescentou, citado pelo NHL.