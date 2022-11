A Bélgica prepara a aventura no Mundial do Qatar de forma original. Como meio para promover a participação dos «diabos vermelhos» na competição, o Rei Filipe foi desafiado a participar num vídeo da Federação.

As primeiras imagens mostram o selecionador Roberto Martínez a entrar na casa da família real belga e a «roubar» o onze inicial que o Rei Filipe tinha projetado num bloco de notas. De seguida, é o próprio monarca quem se apresenta no treino e dá indicações aos jogadores, com destaque especial para Kevin de Bruyne, que mereceu uma correção no posicionamento.

Por fim, até o adjunto Thierry Henry ficou espantado: o Rei Filipe já tem tatuada a conquista do Mundial 2022.

Ora veja: