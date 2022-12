Antigo treinador adjunto de Pep Guardiola no Manchester City, Juanma Lillo deixou rasgados elogios à Seleção Nacional de Portugal, num artigo de opinião publicado no The Athletic.

O agora treinador do Al-Sadd destacou o poderio da equipa às ordens de Fernando Santos através dos exemplos de António Silva, Gonçalo Ramos e Rafael Leão.

«E Portugal... o defesa-central do Benfica, o António Silva, nem sequer está a jogar. Sabem o quão bom é este miúdo? Incrível. Ele é absurdo», lê-se, no artigo de Lillo.

«O jogador que substituiu o Ronaldo, o Gonçalo Ramos... estou até mais surpreendido por não ser o Rafael Leão a jogar no lugar do Ronaldo. Pensei: ‘Wow, o Leão não está a jogar, aconteceu alguma coisa com ele?’. Mas depois surge o Ramos, um rapaz que é capaz não só de marcar três golos, mas de cada vez que toca na bola tornar as jogadas melhores. Ele melhorou tudo. Foi muito bom.»

O técnico deixou ainda um elogio a João Cancelo: «E o Cancelo é capaz de tomar melhores decisões no último terço do que a maior dos avançados.»